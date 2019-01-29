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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cemal Kaşıkçı cinayetinin emrini kimin verdiğini, cesedin nerede olduğunu ve yerel işbirlikçilerinin kim olduğunu henüz bilmiyoruz.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
: Cemal Kaşıkçı
cinayetinin emrini kimin verdiğini, cesedin nerede olduğunu ve yerel işbirlikçilerinin kim olduğunu henüz bilmiyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:26 Kaynak: DHA
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