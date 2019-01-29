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DHA: CHP'nin son Parti Meclisi toplantısı 2 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te Genel Merkez'de toplanacak.
DHA
: CHP
'nin son Parti Meclisi toplantısı 2 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te Genel Merkez
'de toplanacak. Bu toplantıda tüm adaylar açıklanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:18 Kaynak: DHA
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