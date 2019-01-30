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Mardin'de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD Adana Konsolosluğu çalışanı Hamza Uluçay, mahkemece 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıp, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
Mardin
'de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD Adana
Konsolosluğu çalışanı Hamza Uluçay, mahkemece 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıp, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:17 Kaynak: DHA
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