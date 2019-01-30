Son Dakika Haberleri: Flaş

Flaş

1 saat önce

Mardin'de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD Adana Konsolosluğu çalışanı Hamza Uluçay, mahkemece 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıp, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Flaş, System.String[]
Mardin'de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD Adana Konsolosluğu çalışanı Hamza Uluçay, mahkemece 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıp, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:17 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, ABD Vatandaşlarını Uyardı: Venezuela'ya Seyahat Etmeyin! "Aylık Gelirim Bin TL" Diyen Berkay Şahin'den Arda Turan'a Gönderme: Ona Kinaye Yaptım

Hastalık Yüzünden Sevdiğim Kadını Öldürdüm Dedi, Müebbet Aldı CHP'de kriz yaratan isim! Kılıçdaroğlu hukuksuzluğa oyan verecek mi?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 18:51:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]