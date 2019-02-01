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1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: Türkiye Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi her türlü terör koridoru oluşturma girişimleri karşısında hiçbir tehdide aldırmadan yine kendi göbeğini kendi kesecektir.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: Türkiye Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi her türlü terör koridoru oluşturma girişimleri karşısında hiçbir tehdide aldırmadan yine kendi göbeğini kendi kesecektir. Önümüzdeki süreçte ABD'nin Suriye'den çekilme kararını yakından takip edeceğiz. Bu geçiş sürecini eşgüdüm ve iş birliği içerisinde yönetmek istiyoruz. Aynı zamanda Rusya ve İran'la birkaç yıldır devam eden yakın iş birliğimizi sürdüreceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:46 Kaynak: DHA

Fırat, Türkiye, Fahrettin Altun, Güncel
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