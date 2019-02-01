Flaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: Türkiye Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi her türlü terör koridoru oluşturma girişimleri karşısında hiçbir tehdide aldırmadan yine kendi göbeğini kendi kesecektir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: Türkiye Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi her türlü terör koridoru oluşturma girişimleri karşısında hiçbir tehdide aldırmadan yine kendi göbeğini kendi kesecektir. Önümüzdeki süreçte ABD'nin Suriye'den çekilme kararını yakından takip edeceğiz. Bu geçiş sürecini eşgüdüm ve iş birliği içerisinde yönetmek istiyoruz. Aynı zamanda Rusya ve İran'la birkaç yıldır devam eden yakın iş birliğimizi sürdüreceğiz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Adı İtalyan Kulüpleriyle Anılan Domagoj Vida, Beşiktaş'ta Mutlu Olduğunu Açıkladı

ABD, Türkiye'nin Venezuella'yla Olan Altın Ticaretini İncelemeye Aldı

Türkiye'nin Efsane İsmi Barış Manço, 20. Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor

Kocasını Öldüren Kadın: Akşam Tartıştık, Sabah İlişkiye Girmek İsteyince Bıçağı Savurdum