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Bitlis'te kafenin çatısı çöktü: 1 ölü 7 yaralıBitlis'in Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kafenin teras çatısı yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
Bitlis'te kafenin çatısı çöktü: 1 ölü 7 yaralı
Bitlis'in Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kafenin teras çatısı yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. O sırada kafede bulunanlardan 1'i hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:17 Kaynak: DHA
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