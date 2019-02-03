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Bitlis'te kafenin çatısı çöktü: 1 ölü 7 yaralıBitlis'in Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kafenin teras çatısı yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Bitlis'te kafenin çatısı çöktü: 1 ölü 7 yaralı



Bitlis'in Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan bir kafenin teras çatısı yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. O sırada kafede bulunanlardan 1'i hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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