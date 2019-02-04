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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 35 astsubay olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 35 astsubay olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 10'u aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:02 Kaynak: DHA
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