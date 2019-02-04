Son Dakika Haberleri: Flaş

Flaş

34 dakika önce

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 35 astsubay olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Flaş, System.String[]
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 35  astsubay  olmak üzere  toplam 36  şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 10'u aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:02 Kaynak: DHA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin Skandal Toplantısıyla İlgili İlk Kez Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sistemi Hakkında Açıklamalarda Bulundu Talihsiz Sürücü Cipinin Nasıl Soyulduğunu Anlamadı: Cam Kırılmamış, Kapıda Oynama Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 10:36:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]