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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 35 astsubay olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 35 astsubay olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 10'u aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmadı.

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