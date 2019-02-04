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2 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Ocak ayında yapılan iç güvenlik operasyonları kapsamında 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, Ocak ayında yapılan iç güvenlik operasyonları kapsamında 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:35 Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Güncel
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