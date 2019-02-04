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İçişleri Bakanlığı, Ocak ayında yapılan iç güvenlik operasyonları kapsamında 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Ocak ayında yapılan iç güvenlik operasyonları kapsamında 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:35 Kaynak: DHA
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