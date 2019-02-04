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30 dakika önce

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı; Zehirlenenler varBalıkesir Adliye binasında henüz bilinmeyen bir nedenle gaz sızıntısı meydana geldi.

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Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı; Zehirlenenler var

Balıkesir Adliye  binasında  henüz bilinmeyen bir nedenle gaz sızıntısı meydana geldi. Olayda zehirlenenlerin olduğu belirtilirken bölgeye çok sayıda ambulans sevkedildi. 

Balıkesir Valisi, Emniyet Müdürü ve Belediye Başkanı' nın olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu bildirildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:18 Kaynak: DHA

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