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Balıkesir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısından ilk belirlemelere göre 17 kişinin zehirlendiği belirtildi.
Balıkesir Adliyesi'ndeki gaz sızıntısından ilk belirlemelere göre 17 kişinin zehirlendiği belirtildi. Zehirlenenler hastaneye kaldırılırken, doğalgaz akışının kesildiği Adliye binasının tamamen tahliye edildiği bildirildi..
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:29 Kaynak: DHA
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