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2 saat önce

Bursa Valiliği: Uludağ 1. Bölgede bulunan ve kullanılmayan PTT Binasının çatısından düşerek kar altında kaldığı tahmin edilen 6 kişi, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

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Bursa Valiliği: Uludağ 1. Bölgede bulunan ve  kullanılmayan PTT  Binasının çatısından düşerek kar altında kaldığı tahmin edilen 6 kişi, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD  ekiplerince kurtarıldı. Bölgede her ihtimale karşı arama ve mevcut karı temizleme ve kaldırma çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:40 Kaynak: DHA

PTT, Uludağ, Bursa Valiliği, Güncel
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