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7 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İş Bankası hazinenenin malı olacaktır.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İş Bankası hazinenenin malı olacaktır. Parlemento bu tarihi kararı da alacaktır. İş Bankası oradaki hissesi ile yüzde 28 yine devredilecektir. Ben buna inanıyorum. Milletin malı, hazinenin malı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:39 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, İş Bankası, Güncel
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