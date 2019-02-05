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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İş Bankası hazinenenin malı olacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İş Bankası hazinenenin malı olacaktır. Parlemento bu tarihi kararı da alacaktır. İş Bankası oradaki hissesi ile yüzde 28 yine devredilecektir. Ben buna inanıyorum. Milletin malı, hazinenin malı."

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