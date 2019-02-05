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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İş Bankası hazinenenin malı olacaktır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İş Bankası hazinenenin malı olacaktır. Parlemento bu tarihi kararı da alacaktır. İş Bankası oradaki hissesi ile yüzde 28 yine devredilecektir. Ben buna inanıyorum. Milletin malı, hazinenin malı."
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:40 Kaynak: DHA
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