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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "ABD bize verdiği sözleri tutmaz, güvenli bölgeye katkı sunmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
: "ABD
bize verdiği sözleri tutmaz, güvenli bölgeye katkı sunmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Münbiçte'ki teröristler bir kaç hafta içinde buradan çıkartılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer."
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:04 Kaynak: DHA
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