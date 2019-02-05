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1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "ABD bize verdiği sözleri tutmaz, güvenli bölgeye katkı sunmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "ABD bize verdiği sözleri tutmaz, güvenli bölgeye katkı sunmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Münbiçte'ki teröristler bir kaç hafta içinde buradan çıkartılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:04 Kaynak: DHA

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