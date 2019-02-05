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31 dakika önce

DHA: Sedat Peker hakkında Ataşehir'de yaptığı konuşma nedeniyle, "Suç İşlemeye Tahrik ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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DHA: Sedat Peker hakkında Ataşehir'de yaptığı konuşma nedeniyle, "Suç İşlemeye Tahrik ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:31 Kaynak: DHA

Sedat Peker, DHA, Ataşehir, Güncel
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