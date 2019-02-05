Flaş
31 dakika önce
DHA: Sedat Peker hakkında Ataşehir'de yaptığı konuşma nedeniyle, "Suç İşlemeye Tahrik ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından soruşturma başlatıldı.
DHA
: Sedat Peker
hakkında Ataşehir
'de yaptığı konuşma nedeniyle, "Suç İşlemeye Tahrik ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:31 Kaynak: DHA
"Silahlanın" Diyen Sedat Peker'den Yeni Açıklama: Kudurun Ulan!
Son Dakika! Halka Silahlanma Çağrısı Yapan Sedat Peker Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Kuyruğu Satırla Kesilen Eşekle İlgili İğrenç İddia
İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Müşteri Otomobilden Fırladı