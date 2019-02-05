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DHA: Antalya'nın 5 ilçesinde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş) beklenen hortum riski ve kuvvetli fırtına nedeniyle tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

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DHA: Antalya'nın 5 ilçesinde ( Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş) beklenen hortum riski ve kuvvetli fırtına nedeniyle tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:46 Kaynak: DHA

Kumluca, DHA, Kemer, Antalya, Güncel
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