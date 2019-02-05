Flaş
48 dakika önce
DHA: Antalya'nın 5 ilçesinde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş) beklenen hortum riski ve kuvvetli fırtına nedeniyle tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.
DHA
: Antalya
'nın 5 ilçesinde ( Kemer
, Kumluca
, Finike
, Demre
, Kaş) beklenen hortum riski ve kuvvetli fırtına nedeniyle tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:46 Kaynak: DHA
Antalya'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, Şehirde Kısa Süreli Panik Yaşandı
Antalya'da Fırtına Beklentisi Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
İstanbul'da Suriye Marşı ve Suriye Bayrakları ile Yapılan Açılış Büyük Tepki Topladı
Eski Başbakan Davutoğlu'nun Danışmanı Yeni Parti İddialarına Yanıt Verdi: Olmaması Kaçınılmaz