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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Sözde Ermeni soykırımı iddiaları hiç bir hukuki temeli olmayan, tarihi gerçeklere aykırı, siyasi bir yalandır. Türkiye
açısından hiçbir hükmü yoktur." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:49 Kaynak: DHA
Macron, "Erdoğan'ı Bilgilendirdim" Deyip 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' İlan Etti
Son Dakika! Fransa'nın 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' İlan Etmesine İlk Tepki: Şiddetle Kınıyoruz
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