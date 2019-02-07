Flaş
1 saat önce
'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi davasında 5 sanığa hapis cezasıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne, kiralık minibüsle saldırı gerçekleştirmek isterken yakalanan 5'i tutuklu, 1'i firari 28 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişimi davasında 5 sanığa hapis cezası CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne, kiralık minibüsle saldırı gerçekleştirmek isterken yakalanan 5'i tutuklu, 1'i firari 28 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu 5 sanığa, 'DEAŞ üyesi olmak' suçundan 10 yıl 6 ay ile 13 yıl 19 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi. Mahkeme, eylemin hazırlık aşamasında kaldığı gerekçesiyle 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ise sanıkların beraatine karar verdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:40 Kaynak: DHA
Abonelerine Teşekkür Eden 72 Yaşındaki YouTuber Birkaç Günde 2,5 Milyon Abone Kazandı
Adalet Yürüyüşü'ne Saldırı Girişimi Davasında 5 Sanığa Hapis Cezası (1)
ABD'den Türkiye'ye Venezuela Çağrısı: Guaido'yu Siz de Destekleyin
ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır