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DHA: Kartal'da çöken binanın enkazındaki arama çalışmalarına ara verildi.
DHA
: Kartal
'da çöken binanın enkazındaki arama çalışmalarına ara verildi. Bazı ekipler, basın mensupları ve çevredeki vatandaşlar enkaz alanı çevresinden "can güvenliği" uyarısı yapılarak uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
da olay yerinde incelemelerde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:08 Kaynak: DHA
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