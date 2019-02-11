Son Dakika Haberleri: Düzenlenen 10 Bin 659 Operasyonda, 72 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Düzenlenen 10 Bin 659 Operasyonda, 72 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

33 dakika önce

Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütünün barınma alanlarına yönelik düzenlenen 10 bin 659 operasyonda, 72 terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda sığınak da imha edildi.

Düzenlenen 10 Bin 659 Operasyonda, 72 Terörist Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]

Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütünün barınma alanlarına yönelik düzenlenen 10 bin 659 operasyonda, 72 terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda sığınak da imha edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:31 Kaynak: DHA

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