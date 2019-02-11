10 Bin 659 Operasyonda 72 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
29 dakika önce
Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütünün barınma alanlarına yönelik düzenlenen 10 bin 659 operasyonda, 72 terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda sığınak da imha edildi.
Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütünün barınma alanlarına yönelik düzenlenen 10 bin 659 operasyonda, 72 terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda sığınak da imha edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:34 Kaynak: DHA
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