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7 saat önce

2010 Kamu Personel Sınavı (KPSS) sorularının FETÖ/PDY üyeleri tarafından sızdırılmasıyla ilgili davada, 105 sanıktan 70 sanık, 14 yıl 7 aya kadar değişen yıllarda hapis cezasına çarptırıldı.

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2010 Kamu Personel Sınavı (KPSS) sorularının FETÖ/PDY üyeleri tarafından sızdırılmasıyla ilgili   davada, 105 sanıktan 70 sanık, 14 yıl 7 aya kadar değişen yıllarda hapis cezasına çarptırıldı. 20 sanığın beraatını hükmeden mahkeme, firari 15 sanığın dosyasını ayırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:10 Kaynak: DHA

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