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Adana Yeni Arkeologi Müzesi'nde devam eden inşaat çalışması sırasında iskele çöktü, 5 işçi iskele altında kalarak yaralandı.
Adana Yeni Arkeologi Müzesi'nde devam eden inşaat çalışması sırasında iskele çöktü, 5 işçi iskele altında kalarak yaralandı. Yapılan çalışmayla kurtarılan 2'si ağır yaralı 5 işçi, hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:41 Kaynak: DHA
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