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Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, bir polisi şehit etti, ardından öldrüldüUŞAK'ta birlikte yaşadığı kadını rehin alan şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerine silahıyla ateş açtı.

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı, bir polisi şehit etti, ardından öldrüldü



UŞAK'ta birlikte yaşadığı kadını rehin alan şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerine silahıyla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir polis memuru göğsünden vurularak şehit oldu. Ateş açan kişi ise polis tarafından vuruldu ve yaşamını yitirdi.

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