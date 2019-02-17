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Bursa'da MİT ile Emniyet'in ortak operasyonuyla kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu 2 terörist ve bu kişilere yardım yataklık eden Irak uyruklu 2 kişi yakalandı.
Bursa
'da MİT ile Emniyet'in ortak operasyonuyla kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu 2 terörist ve bu kişilere yardım yataklık eden Irak
uyruklu 2 kişi yakalandı..
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:00 Kaynak: DHA
MİT ve Emniyet'ten Ortak Operasyon! Kırmızı Bültenle Aranan 2 Terörist Yakalandı
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