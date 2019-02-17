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1 saat önce

Bursa'da MİT ile Emniyet'in ortak operasyonuyla kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu 2 terörist ve bu kişilere yardım yataklık eden Irak uyruklu 2 kişi yakalandı.

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Bursa'da MİT ile  Emniyet'in ortak operasyonuyla kırmızı  bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu  2 terörist ve  bu kişilere yardım yataklık  eden Irak uyruklu 2  kişi yakalandı..

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:00 Kaynak: DHA

Irak, Bursa, Güncel
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MİT ve Emniyet'ten Ortak Operasyon! Kırmızı Bültenle Aranan 2 Terörist Yakalandı Bu Tuvalete Giren, Duvara Not Yazmadan Çıkmıyor

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