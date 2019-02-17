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İÇİŞLERİ Bakanlığı, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla dün ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur (2019-1)' operasyonunda, aranan toplam 3673 kişi yakalandığını duyurdu.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla dün ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı 'Türkiye
Güven Huzur
(2019-1)' operasyonunda, aranan toplam 3673 kişi yakalandığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:57 Kaynak: DHA
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