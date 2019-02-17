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İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine operasyon kapsamında 735 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı
: PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine operasyon kapsamında 735 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:19 Kaynak: DHA
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