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Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, Antalya'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası final maçında Güney Koreli rakibi Cho J.H'yi 40-21 mağlup ederek Türkiye etabı şampiyonu oldu.

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Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, Antalya'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası final maçında Güney Koreli rakibi Cho J.H'yi 40-21 mağlup ederek Türkiye etabı şampiyonu oldu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:22 Kaynak: DHA

Güney, Antalya, Spor
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