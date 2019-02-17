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Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, Antalya'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası final maçında Güney Koreli rakibi Cho J.H'yi 40-21 mağlup ederek Türkiye etabı şampiyonu oldu.
Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, Antalya
'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası final maçında Güney
Koreli rakibi Cho J.H'yi 40-21 mağlup ederek Türkiye
etabı şampiyonu oldu
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:22 Kaynak: DHA
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