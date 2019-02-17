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Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, Emniyet Müdürlüğü binasında intihar girişiminde bulundu.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, Emniyet Müdürlüğü binasında intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ateş, Hatay Devlet hastanesine kaldırıldı..
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:17 Kaynak: DHA
Son Dakika! Hatay Asayiş Şube Müdürü İntihar Girişiminde Bulundu
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