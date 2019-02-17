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29 dakika önce

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, Emniyet Müdürlüğü binasında intihar girişiminde bulundu.

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Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, Emniyet Müdürlüğü binasında  intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Ateş, Hatay Devlet hastanesine kaldırıldı..

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:17 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel
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