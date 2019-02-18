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1 saat önce

Milas'ta maden ocağındaki göçükte 4 işçi öldüMUĞLA'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkartılan maden ocağında göçük meydana geldi.

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Milas'ta maden ocağındaki göçükte 4 işçi öldü

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkartılan maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçi, yaşamını yitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:58 Kaynak: DHA

Milas, İşçi, Güncel
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