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1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Halihazırda ülkemizde uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunmaktadır.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Halihazırda ülkemizde uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunmaktadır. Yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2018 yıl sonu itibarıyla 268 bin 003; 2019'un ilk beş haftasında 16 bin 523 kişidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:34 Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Güncel
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