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29 dakika önce

DHA: TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Parlamenter sisteminin son Başbakanı, Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk Meclis Başkanı olmak nasip oldu.

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DHA: TBMM Başkanı Binali Yıldırım:  Parlamenter sisteminin son Başbakanı, Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk Meclis Başkanı olmak nasip oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:32 Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, DHA, Güncel
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