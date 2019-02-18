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DHA: TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Parlamenter sisteminin son Başbakanı, Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk Meclis Başkanı olmak nasip oldu.
DHA
: TBMM Başkanı Binali Yıldırım
: Parlamenter sisteminin son Başbakanı, Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk Meclis Başkanı olmak nasip oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:32 Kaynak: DHA
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