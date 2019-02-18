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38 dakika önce

DHA: TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevinden istifa dilekçesini imzalayarak, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.

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DHA:  TBMM Başkanı  Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevinden istifa dilekçesini imzalayarak, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:00 Kaynak: DHA

Binali Yıldırım, DHA, Güncel
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