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DHA: TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevinden istifa dilekçesini imzalayarak, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.
DHA
: TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Meclis Başkanlığı görevinden istifa dilekçesini imzalayarak, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:00 Kaynak: DHA
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