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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY terör örgütünün 'kadın yapılanması' soruşturması kapsamında; 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
: FETÖ/PDY terör örgütünün 'kadın yapılanması' soruşturması kapsamında; 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 22'si kadın 26 şüpheli yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:23 Kaynak: DHA
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