Son Dakika Haberleri: Flaş

Flaş

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY terör örgütünün 'kadın yapılanması' soruşturması kapsamında; 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Flaş, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY terör örgütünün 'kadın yapılanması' soruşturması kapsamında; 37 kişi hakkında  gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 22'si kadın 26 şüpheli yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:23 Kaynak: DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Televizyonu, Maçı Kadın Hakem Yönettiği İçin Yayını İptal Etti Cinayet Sanıkları Birbirini Suçladı

Cinsel İstismara Uğrayan Anne, Kendini Asarak İntihar Etti Hastaneye Yaralı Olarak Getirilen Kadının Annesi Olduğunu Öğrenen Hemşire, Gözyaşlarına Boğuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 10:37:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]