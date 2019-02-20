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1 saat önce

DHA : Şehir Hatları: Eminönü-Üsküdar ve Haliç Hattı seferlerimiz haricindeki tüm seferler yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir.

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DHA : Şehir Hatları:  Eminönü- Üsküdar ve Haliç Hattı seferlerimiz haricindeki tüm seferler yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:05 Kaynak: DHA

Haliç, DHA, Eminönü, Üsküdar, Güncel
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