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DHA : Şehir Hatları: Eminönü-Üsküdar ve Haliç Hattı seferlerimiz haricindeki tüm seferler yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir.
DHA
: Şehir Hatları: Eminönü- Üsküdar
ve Haliç
Hattı seferlerimiz haricindeki tüm seferler yoğun sis nedeniyle iptal edilmiştir.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:05 Kaynak: DHA
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