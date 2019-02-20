Son Dakika Haberleri: Flaş

Flaş

1 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burhanettin Kocamaz'ın aday olamamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu hain kumpas aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi.

Flaş, System.String[]
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burhanettin Kocamaz'ın aday olamamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu hain kumpas aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Bu bir ihmal, sorumsuzluk değildir... Tereddütünüz olmasın. Bu gerçeği herkes görecek. Burhanettin Başkan yeniden Mersin'e iyi gelecek" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:51 Kaynak: DHA

Burhanettin Kocamaz, Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aday Olamayan Burhanettin Kocamaz İçin MHP'den İlk Yorum: Zillet İttifakı'nın Aday Çekme Operasyonu Kocamaz Krizine İlişkin Meral Akşener'den Açıklama: Burhanettin Başkan Mersin'e Yeniden İyi Gelecek

Son Dakika! TÜSİAD'ın Yeni Başkanı Simone Kaslowski Oldu Son Dakika! Mersin'de Minibüs Devrildi: 4 Ölü, 26 yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 13:34:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]