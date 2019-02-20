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1 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burhanettin Kocamaz'ın aday olamamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu hain kumpas aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi.
İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
, Burhanettin Kocamaz
'ın aday olamamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu hain kumpas aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Bu bir ihmal, sorumsuzluk değildir... Tereddütünüz olmasın. Bu gerçeği herkes görecek. Burhanettin Başkan yeniden Mersin
'e iyi gelecek" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:51 Kaynak: DHA
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