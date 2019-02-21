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37 dakika önce

AYVACIK'TA EĞİTİME ARA VERİLDİDepremin merkez üssü Ayvacık ilçesinde bugün ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

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AYVACIK'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Depremin merkez üssü Ayvacık ilçesinde bugün ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, dün akşam yaptıkları değerlendirme toplantısında tedbir amaçlı olarak ilçe genelinde bugün 1 gün süreyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:31 Kaynak: DHA

Ayvacık, Güncel
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