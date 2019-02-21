Flaş

AYVACIK'TA EĞİTİME ARA VERİLDİDepremin merkez üssü Ayvacık ilçesinde bugün ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

AYVACIK'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ



Depremin merkez üssü Ayvacık ilçesinde bugün ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, dün akşam yaptıkları değerlendirme toplantısında tedbir amaçlı olarak ilçe genelinde bugün 1 gün süreyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ayvalık'taki Deprem Anının En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı! Büyük Panik Kamerada

Çanakkale Valiliği, 46 Artçı Sarsıntının Meydanda Geldiğini Duyurdu

Son Dakika! Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi ve Köylerinde Deprem Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Ayvacık'taki Depremin Bilançosu Günün Ağarmasıyla Gözler Önüne Serildi