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56 dakika önce

Mersin'in Toroslar ilçesinde, gece saatlerinde çatırdama sesleri geldiği gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bir binada, sabaha karşı çöktü.

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Mersin'in Toroslar ilçesinde, gece saatlerinde çatırdama sesleri geldiği gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bir binada, sabaha karşı çöktü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:54 Kaynak: DHA

Toroslar, Mersin, Güncel
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