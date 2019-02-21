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Mersin'in Toroslar ilçesinde, gece saatlerinde çatırdama sesleri geldiği gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bir binada, sabaha karşı çöktü.
Mersin
'in Toroslar
ilçesinde, gece saatlerinde çatırdama sesleri geldiği gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bir binada, sabaha karşı çöktü.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:54 Kaynak: DHA
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