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1 saat önce

AK Parti, TBMM'de, yeni Meclis başkan adayını belirlemek üzere saat 12'de kapalı grup toplantısı yapacak.

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AK Parti, TBMM'de, yeni Meclis başkan adayını belirlemek üzere saat 12'de kapalı grup toplantısı yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:45 Kaynak: DHA

AK Parti, Güncel
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