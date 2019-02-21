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AK Parti, TBMM'de, yeni Meclis başkan adayını belirlemek üzere saat 12'de kapalı grup toplantısı yapacak.
AK Parti, TBMM'de, yeni Meclis başkan adayını belirlemek üzere saat 12'de kapalı grup toplantısı yapacak.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:45 Kaynak: DHA
CHP'nin TBMM Başkan Adayı Engin Altay Oldu
Yeniden Aday Gösterilmeyen AK Partili Mehmet Dümen, Partisinin İl Binasını Bastı
AK Parti Grubu, Meclis Başkanı Adayını Belirlemek Üzere 12.00'de Toplanacak
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