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22 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında Zenit'i kendi sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu maçın rövanşında Rus rakibine deplasmanda 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

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UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında Zenit'i kendi sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu maçın rövanşında Rus rakibine deplasmanda 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:46 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Avrupa, Zenit, Spor
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