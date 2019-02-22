Flaş!
1 saat önce
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray, 2-1'lik mağlubiyetin rövanşında deplasmanda Benfica ile 0-0 berabere kalarak turnuvaya veda etti.
UEFA Avrupa
Ligi son 32 turunda Galatasaray
, 2-1'lik mağlubiyetin rövanşında deplasmanda Benfica
ile 0-0 berabere kalarak turnuvaya veda etti.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:52 Kaynak: DHA
Tümer Metin, Fenerbahçe Stoperlerine İsyan Etti: Biri Bana İzah Etsin
Mbaye Diagne, Benfica Maçında Fatih Terim'i Çıldırttı!
Galatasaraylı Oyunculardan Maçın Hakemine Alkışlı Tepki!
Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak: Tolgay ile Yaşadığımız Pozisyonda Hile Yaptım