Son Dakika Haberleri: Flaş

Flaş

1 saat önce

2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2'nci Tur I Grubu 5'inci karşılaşmasında Türkiye, Slovenya'yı 77 -58'lik skorla mağlup etti.

Flaş, System.String[]
2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2'nci Tur I Grubu 5'inci karşılaşmasında Türkiye, Slovenya'yı 77 -58'lik skorla mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:47 Kaynak: DHA

Türkiye, Avrupa, Slovenya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteoroloji İstanbul İçin Saat Verip Uyardı! Kar Geliyor 12 Dev Adam, Slovenya'yı Farklı Geçti: 77-58

Jürgen Klopp, Solskjaer'in Önümüzdeki Sezon da Manchester United'ın Başında Olacağını İddia Etti Martin Skrtel Milli Takımı Bıraktığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 21:53:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]