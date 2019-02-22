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2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2'nci Tur I Grubu 5'inci karşılaşmasında Türkiye, Slovenya'yı 77 -58'lik skorla mağlup etti.
2019 Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri 2'nci Tur I Grubu 5'inci karşılaşmasında Türkiye
, Slovenya
'yı 77 -58'lik skorla mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:47 Kaynak: DHA
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