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32 dakika önce

İSTANBUL DHA: D100 Karayolu Ankara yönünde Kadıköy-Kozyatağı mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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İSTANBUL DHA: D100 Karayolu Ankara yönünde Kadıköy-Kozyatağı mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kazada ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, yol tamamen ulaşıma kapatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:21 Kaynak: DHA

Ankara, D-100 Karayolu, DHA, Kadıköy, Güncel
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