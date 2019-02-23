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3 dakika önce

DHA: Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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DHA: Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:52 Kaynak: DHA

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