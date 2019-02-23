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Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki Medipol Başakşehir - Bursaspor karşılaşması yoğun kar yağışı sebebiyle hakem Halis Özkahya tarafından 5'inci dakikada tatil edildi.
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasındaki Medipol Başakşehir
- Bursaspor
karşılaşması yoğun kar yağışı sebebiyle hakem Halis Özkahya
tarafından 5'inci dakikada tatil edildi. Karşılaşma yarın aynı saatte kaldığı yerden devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:24 Kaynak: DHA
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