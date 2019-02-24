Flaş
45 dakika önce
Çanakkale merkez ile bazı ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın (pazartesi) tatil edildi.
Çanakkale
merkez ile bazı ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın (pazartesi) tatil edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:23 Kaynak: DHA
Uçuşlara Kar Engeli! 70 Sefer İptal Edildi
Yılın İlk Hasadı Çağlalar 100 Liradan Alıcı Buluyor
İstanbul'da Kar Yağışı Pazartesi Gününe Kadar Etkili Olacak
Son Dakika! Çanakkale'de Kar Nedeniyle Okullar Tatil Edildi