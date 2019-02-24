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45 dakika önce

Çanakkale merkez ile bazı ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın (pazartesi) tatil edildi.

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Çanakkale merkez ile  bazı ilçelerde  yoğun kar yağışı nedeniyle  ilk ve orta dereceli okullar yarın (pazartesi) tatil edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:23 Kaynak: DHA

Çanakkale, Güncel
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