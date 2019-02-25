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1 saat önce

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 43 üsteğmen 3 teğmen, 50 astsubay ve ticaret bakanlığında aktif görevli 1 mahrem imam olmak üzere toplam 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Kara Kuvvetleri  Komutanlığı'nda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 3  yüzbaşı, 43 üsteğmen 3 teğmen, 50 astsubay ve ticaret bakanlığında aktif görevli 1 mahrem imam olmak üzere toplam 101 şüpheli  hakkında  gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker  şüphelilerin 67'si muvazzaf asker olup  halen aktif görevde. Diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:56 Kaynak: DHA

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Güncel
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