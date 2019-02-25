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Çanakkale' de okullar il genelinde tatil edildi Çanakkale'de üç gündür etkili olan poyraz ve kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün il genelinde tatil edildi.
Çanakkale
' de okullar il genelinde tatil edildi
Çanakkale'de üç gündür etkili olan poyraz ve kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün il genelinde tatil edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:13 Kaynak: DHA
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