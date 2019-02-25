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20 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe 3-3 berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe 3-3 berabere kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:06 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Yenikadinda Gösterme, Spor
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