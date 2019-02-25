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Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe 3-3 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe 3-3 berabere kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:06 Kaynak: DHA
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