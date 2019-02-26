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DHA: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'daki kokuya ilişkin olarak, "Çevreyi kasten kirletme" suçundan soruşturma başlatıldı.

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DHA:  İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'daki kokuya ilişkin olarak, "Çevreyi kasten kirletme" suçundan soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:02 Kaynak: DHA

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