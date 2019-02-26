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24 kişinin öldüğü faciada midibüs sahibine 10 yıl hapis cezasıİZMİR'den Muğla'nın Marmaris ilçesine, 'Anneler Günü' kutlamasına gidenleri taşıyan midibüsünün 13 Mayıs 2017 tarihinde, Sakar Geçidi'ndeki virajda alt yola düşmesi sonucu 24 kişinin öldüğü kazayla ilgili 1'i tutuklu 3...
24 kişinin öldüğü faciada midibüs sahibine 10 yıl hapis cezası
İZMİR'den Muğla
'nın Marmaris
ilçesine, 'Anneler Günü
' kutlamasına gidenleri taşıyan midibüsünün 13 Mayıs 2017 tarihinde, Sakar Geçidi
'ndeki virajda alt yola düşmesi sonucu 24 kişinin öldüğü kazayla ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı.Mahkeme heyeti minibüsün sahibi olan tutuklu sanık Bülent Çetindağ'ın 10 yıl hapsine, tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan
'ın ise beraatlerine karar verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:59 Kaynak: DHA
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